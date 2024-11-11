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Кирилл Капризов рассказал, что мотивирует его попасть в плей-офф НХЛ

Кирилл Капризов рассказал, что мотивирует его попасть в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что непопадание в прошлом сезоне в плей-офф мотивирует его на новые победы. Россиянин в прошлом сезоне впервые в своей карьере в НХЛ не попал в плей-офф.

«Это расстраивает, когда ты играешь каждый год в плей-офф, а потом бац, по окончании регулярного сезона ничего не происходит. Впереди у тебя много месяцев без хоккея, и это не очень весело. Ты видишь, как другие команды играют в плей-офф, и ты уже сидишь на своём диване и смотришь телевизор. Это невесело. Ты хочешь попасть в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Миннесота» одержала 10 побед в 15 матчах и расположилась на втором месте в таблице Западной конференции НХЛ.

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