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Плющев: в условиях КХЛ потолки зарплат не работают, уровень хоккея всё ниже

Плющев: в условиях КХЛ потолки зарплат не работают, уровень хоккея всё ниже
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что в КХЛ не работают потолки зарплат, а желание уравнять клубы лиги по силе является глупостью или наивностью руководителей. Также Плющев назвал бестолковой идею возвращения Ярмарки молодых хоккеистов в КХЛ.

«Постоянное желание КХЛ всех сделать равными могу объяснить только нашей глупостью или наивностью. В условиях КХЛ все эти потолки не работают, каждый год мы уже в октябре можем назвать кубковые восьмёрки на Западе и Востоке. При этом уровень хоккея в КХЛ с каждым годом становится ниже — и, когда вернёмся на международную арену, в этом сразу убедимся.

То же самое с драфтом. Это ещё один удар по нашему хоккею, по воспитанию нового поколения хоккеистов. Заставим их или прятаться, или уезжать за океан. Толку — никакого, только вред», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

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