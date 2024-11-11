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Рейтинг тренеров КХЛ: Жамнов вернулся в топ-3, у Ларионова новая «чёрная полоса»

Рейтинг тренеров КХЛ: Жамнов вернулся в топ-3, у Ларионова новая «чёрная полоса»
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Игорь Никитин«Локомотив»
2 (4)Николай Заварухин«Автомобилист»
3 (8)Алексей Жамнов«Спартак»
4 (2)Андрей Козырев«Северсталь»
5 (3)Бенуа Гру«Трактор»
6 (6)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
7 (9)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
8 (16)Леонид Тамбиев«Адмирал»
9 (5)Алексей Кудашов«Динамо» М
10 (7)Роман РотенбергСКА
11 (17)Андрей Разин«Металлург»
12 (13)Илья ВоробьёвЦСКА
13 (14)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
14 (10)Игорь Ларионов«Торпедо»
15 (12)Олег Браташ«Лада»
16 (11)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
17 (20)Сергей ЗубовХК «Сочи»
18 (15)Павел Десятков«Витязь»
19 (19)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
20 (18)Галым Мамбеталиев«Барыс»
21 (21)Михаил Кравец«Куньлунь»
22 (23)Виктор Костючёнок«Амур»
23 (22)Сергей Звягин«Авангард»
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