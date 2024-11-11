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«Один из самых сложных оппонентов в НХЛ». Бедард высоко оценил мастерство Капризова

«Один из самых сложных оппонентов в НХЛ». Бедард высоко оценил мастерство Капризова
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Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард высоко оценил мастерство нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова и назвал россиянина одним из самых сложных оппонентов в НХЛ.

«Его игра просто невероятна. Я не знаю, сколько у него очков, но он уже давно один из лучших парней в НХЛ. Такое ощущение, что каждый год он делает ещё один шаг вперёд. Он один из самых сложных оппонентов, против которых трудно играть», — цитирует Бедарда пресс-служба НХЛ.

Россиянин за 15 матчей набрал 28 (9+19) очков и на данный момент занимает вторую строчку в списке бомбардиров НХЛ. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Капризов провёл 293 матча и набрал 358 (169+189) очков.

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