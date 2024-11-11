«Все болеют за него». Член Зала хоккейной славы — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос заявил, что у него нет никаких сомнений, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я думаю, он может побить рекорд уже в этом году. Если посмотреть на его текущий темп, он рвётся к рекорду и забивает голы пачками. Это ведь обычная игра Алекса. Он может не забить в одной игре, а в следующей вернётся и забросит две шайбы. Так что вполне возможно, что это произойдёт в этом сезоне. Я не знаю, он может сделать это где-то в конце февраля. У него всё хорошо, я болею за него. Я думаю, что все болеют за него», — цитирует Линдроса пресс-служба лиги.

Овечкину осталось забить 32 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил 10 шайб в 14 матчах, что в среднем составляет 0,71 гола за игру. При сохранении такого темпа Овечкин побьёт рекорд Гретцки 27 февраля 2025 года в матче с «Сент-Луис Блюз».