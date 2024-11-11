Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Все болеют за него». Член Зала хоккейной славы — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

«Все болеют за него». Член Зала хоккейной славы — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос заявил, что у него нет никаких сомнений, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я думаю, он может побить рекорд уже в этом году. Если посмотреть на его текущий темп, он рвётся к рекорду и забивает голы пачками. Это ведь обычная игра Алекса. Он может не забить в одной игре, а в следующей вернётся и забросит две шайбы. Так что вполне возможно, что это произойдёт в этом сезоне. Я не знаю, он может сделать это где-то в конце февраля. У него всё хорошо, я болею за него. Я думаю, что все болеют за него», — цитирует Линдроса пресс-служба лиги.

Овечкину осталось забить 32 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил 10 шайб в 14 матчах, что в среднем составляет 0,71 гола за игру. При сохранении такого темпа Овечкин побьёт рекорд Гретцки 27 февраля 2025 года в матче с «Сент-Луис Блюз».

Материалы по теме
«Недооценивать его — значит навлекать на себя позор». Америка вновь в восторге от Овечкина
«Недооценивать его — значит навлекать на себя позор». Америка вновь в восторге от Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android