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«Амур» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

«Амур» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
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Сегодня, 11 ноября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Трактором». Встреча начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Амур» выиграл у «Трактора» три матча из четырёх.

К этому матчу «Амур» подошёл с 11-матчевой серией поражений. После 25 матчей хабаровский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» возглавляет таблицу Востока после 24 матчей.

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