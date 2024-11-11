«Амур» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

Сегодня, 11 ноября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Трактором». Встреча начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Амур» выиграл у «Трактора» три матча из четырёх.

К этому матчу «Амур» подошёл с 11-матчевой серией поражений. После 25 матчей хабаровский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» возглавляет таблицу Востока после 24 матчей.