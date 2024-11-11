Форвард «Миннесоты» заявил, что игра Кирилла Капризова вышла на новый уровень

Нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк заявил, что не удивлён высокой результативностью нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова на старте сезона НХЛ, и заявил, что игра россиянина вышла на новый уровень.

«Думаю, что его игра вышла на новый уровень. Хотя у него и раньше были длительные результативные серии. Иногда шайба заходит в ворота, а иногда нет, но он всегда усердно работает, чтобы сделать эти розыгрыши. Так что я не особо удивлён его высокой результативностью», — цитирует Эрикссона пресс-служба клуба.

Россиянин за 15 матчей набрал 28 (9+19) очков и на данный момент занимает вторую строчку в списке бомбардиров НХЛ.