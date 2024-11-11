Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Миннесоты» заявил, что игра Кирилла Капризова вышла на новый уровень

Форвард «Миннесоты» заявил, что игра Кирилла Капризова вышла на новый уровень
Комментарии

Нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк заявил, что не удивлён высокой результативностью нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова на старте сезона НХЛ, и заявил, что игра россиянина вышла на новый уровень.

«Думаю, что его игра вышла на новый уровень. Хотя у него и раньше были длительные результативные серии. Иногда шайба заходит в ворота, а иногда нет, но он всегда усердно работает, чтобы сделать эти розыгрыши. Так что я не особо удивлён его высокой результативностью», — цитирует Эрикссона пресс-служба клуба.

Россиянин за 15 матчей набрал 28 (9+19) очков и на данный момент занимает вторую строчку в списке бомбардиров НХЛ.

Материалы по теме
«Наслаждаюсь каждым днём». Капризов назвал причины своей успешной игры на старте сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android