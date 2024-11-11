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Никита Гребёнкин набрал 9 очков в 10 матчах и является вторым бомбардиром в клубе АХЛ

Никита Гребёнкин набрал 9 очков в 10 матчах и является вторым бомбардиром в клубе АХЛ
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Нападающий «Торонто Марлис» Никита Гребёнкин забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Шарлотт» (4:5) в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги.

В текущем сезоне российский хоккеист набрал 9 очков в 10 встречах чемпионата. Гребёнкин забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач в дебютном сезоне в АХЛ. В списке лучших бомбардиров команды Гребёнкин уступает только Алексу Стивсу, в активе которого 12 результативных баллов.

Напомним, в минувшем сезоне Гребёнкин играл в «Металлурге» и в его составе стал обладателем Кубка Гагарина. За 67 проведённых матчей Никита смог заработать 41 очко.

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