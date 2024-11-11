«Авангард» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 11 ноября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Встреча начнётся в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет вторая встреча между командами в текущем сезоне. В матче 23 сентября в Санкт-Петербурге победу праздновал СКА со счётом 4:1. В прошлом сезоне омский клуб одержал победы в обеих личных встречах.
СКА имеет действующую четырёхматчевую серию поражений. В текущем сезоне петербургский клуб провёл 25 матчей и на данный момент занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. «Авангард» расположился на 10-м месте Востока после 22 матчей сезона.