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Хоккеисты «Нефтехимика» отпразднуют 1000-й матч в КХЛ в золотых шлемах

Хоккеисты «Нефтехимика» отпразднуют 1000-й матч в КХЛ в золотых шлемах
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29 октября хоккейный клуб «Нефтехимик» провёл с «Ладой» (0:3) 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге.

Празднование в честь 1000-й игры «Нефтехимика» в КХЛ состоится на матче с «Барысом» 11 ноября. Именно с этой командой нижнекамцы встретились в своем дебютном матче в лиге. Хоккеисты «Нефтехимика» выйдут на матч в оригинальных золотых шлемах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» из Нижнекамска выступает в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. За это время клуб из Республики Татарстан девять раз выходил в плей-офф. Лучший результат команды — четвертьфинал Кубка Гагарина в сезоне-2009/2010. Золотые шлемы клуб получил в подарок от своего спонсора — букмекерской компании PARI.

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