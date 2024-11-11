Хоккеисты «Нефтехимика» отпразднуют 1000-й матч в КХЛ в золотых шлемах

29 октября хоккейный клуб «Нефтехимик» провёл с «Ладой» (0:3) 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге.

Празднование в честь 1000-й игры «Нефтехимика» в КХЛ состоится на матче с «Барысом» 11 ноября. Именно с этой командой нижнекамцы встретились в своем дебютном матче в лиге. Хоккеисты «Нефтехимика» выйдут на матч в оригинальных золотых шлемах.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» из Нижнекамска выступает в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. За это время клуб из Республики Татарстан девять раз выходил в плей-офф. Лучший результат команды — четвертьфинал Кубка Гагарина в сезоне-2009/2010. Золотые шлемы клуб получил в подарок от своего спонсора — букмекерской компании PARI.