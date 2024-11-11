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Нападающие СКА Кузнецов и Толчинский примут участие в матче с «Авангардом»

Нападающие СКА Кузнецов и Толчинский примут участие в матче с «Авангардом»
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Нападающие СКА Евгений Кузнецов и Сергей Толчинский примут участие в матче с «Авангардом». Пресс-служба петербургского клуба опубликовала анонс предстоящего матча с омской командой с картинкой, на которой изображён предполагаемый состав СКА. Помимо Кузнецова и Толчинского, в матче с «Авангардом» примет участие нападающий Сергей Андронов, который в этом сезоне провёл лишь два матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ХК СКА

Напомним, Кузнецов пропустил предыдущий матч с «Сочи» (2:5) из-за болезни. Толчинский последний раз принимал участие в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4) 2 ноября. В текущем сезоне Толчинский провёл 22 матча и набрал 6 (3+3) очков. Форвард стал получать малое игровое время.

Матч с «Авангардом» пройдёт сегодня, 11 ноября, в Омске и начнётся в 16:30 мск.

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