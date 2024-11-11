«Он может делать всё на площадке». Защитник «Чикаго» назвал Капризова суперзвездой НХЛ

Защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи заявил, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов «находится на одном уровне с любой суперзвездой в НХЛ», и перечислил сильные стороны в игре россиянина.

«Кажется, он может делать всё на площадке. Он может не только забивать голы и набирать очки. Действительно хороший игрок. Он крепкий и работоспособный парень, и его, похоже, не смущает силовая игра против него или что-то в этом роде», — цитирует Мёрфи пресс-служба НХЛ.

Россиянин за 15 матчей набрал 28 (9+19) очков и на данный момент занимает вторую строчку в списке бомбардиров НХЛ. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Капризов провёл 293 матча и набрал 358 (169+189) очков.