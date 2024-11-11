КХЛ определила лучших игроков 10-й недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 10-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Дмитрий Николаев («Спартак»), одержавший три победы в трёх матчах недели с процентом отражённых бросков 97% и коэффициентом надёжности 1,00.

Лучшим защитником признан Джесси Грэм (ХК «Сочи»), набравший 4 (0+4) очка в трёх матчах недели с положительным показателем полезности «+1».

Лучшим нападающим признан Никита Гусев («Динамо» Мск), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Данил Пивчулин («Спартак»), забросивший две шайбы в двух матчах недели.