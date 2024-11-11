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Сушинский: Ничушкин — большой мастер, он быстро сможет набрать игровую форму

Сушинский: Ничушкин — большой мастер, он быстро сможет набрать игровую форму
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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский заявил, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сможет быстро набрать игровую форму после длительной паузы. Российский нападающий в мае 2024 года был отстранён на полгода от матчей НХЛ из-за попадания на третий этап Программы помощи игрокам НХЛ.

«Ничушкин же не просто сидел дома без дела. Наверняка Валерий тренировался, он должен сейчас быть в отличной форме. Другое дело, что игровой практики у него давненько не было. Но это тоже можно наверстать за пару-тройку матчей.

Ничушкин столько пропустил, наверняка соскучился, должен быть голодным до игры. Валерий — большой мастер. Дай бог, чтобы всё у него было хорошо, а проблемы остались позади», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Ничушкин уже вернулся к тренировкам с «Колорадо» и сможет дебютировать в новом сезоне в матче с «Вашингтоном». Встреча со столичным клубом состоится 15 ноября.

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