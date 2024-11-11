Сушинский: Ничушкин — большой мастер, он быстро сможет набрать игровую форму

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский заявил, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сможет быстро набрать игровую форму после длительной паузы. Российский нападающий в мае 2024 года был отстранён на полгода от матчей НХЛ из-за попадания на третий этап Программы помощи игрокам НХЛ.

«Ничушкин же не просто сидел дома без дела. Наверняка Валерий тренировался, он должен сейчас быть в отличной форме. Другое дело, что игровой практики у него давненько не было. Но это тоже можно наверстать за пару-тройку матчей.

Ничушкин столько пропустил, наверняка соскучился, должен быть голодным до игры. Валерий — большой мастер. Дай бог, чтобы всё у него было хорошо, а проблемы остались позади», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Ничушкин уже вернулся к тренировкам с «Колорадо» и сможет дебютировать в новом сезоне в матче с «Вашингтоном». Встреча со столичным клубом состоится 15 ноября.