Ушёл из жизни бывший игрок ХК «Металлург» Сергей Шишов

Ушёл из жизни экс-игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Шишов. Об этом сообщил клуб в соцсетях.

«Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича», — написала пресс-служба клуба в своём сообщении в телеграм-канале.

Сергей Шишов играл за команду в качестве центрального нападающего 12 лет, а с 1968 по 1981 год был её капитаном. Вместе с «Металлургом» он выходил во вторую Лигу, класс А, чемпионата СССР.

Прощание с Шишовым состоится 13 ноября.

Напомним, магнитогорский «Металлург» — действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2023/2024.