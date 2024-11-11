Ушёл из жизни бывший игрок ХК «Металлург» Сергей Шишов
Ушёл из жизни экс-игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Шишов. Об этом сообщил клуб в соцсетях.
«Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича», — написала пресс-служба клуба в своём сообщении в телеграм-канале.
Сергей Шишов играл за команду в качестве центрального нападающего 12 лет, а с 1968 по 1981 год был её капитаном. Вместе с «Металлургом» он выходил во вторую Лигу, класс А, чемпионата СССР.
Прощание с Шишовым состоится 13 ноября.
Напомним, магнитогорский «Металлург» — действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2023/2024.
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