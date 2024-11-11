В матче «Адмирал» — «Автомобилист» произошла драка Да Косты и Сошникова

В эти минуты проходит матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречаются владивостокский «Адмирал» и екатеринбургский «Автомобилист». На момент написания новости хозяева выигрывают со счётом 2:1. Матч проходит во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».

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У одного из бортов нападающий «Адмирала» Никита Сошников и форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста начали словесную перепалку, она переросла в драку. Оба игрока получили по большому штрафу (пять минут) после случившегося.

У Да Косты в текущем сезоне восемь минут штрафного времени в 23 матчах. У Сошникова 10 минут штрафа после 15 игр.