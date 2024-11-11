В матче «Адмирал» — «Автомобилист» произошла драка Да Косты и Сошникова
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В эти минуты проходит матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречаются владивостокский «Адмирал» и екатеринбургский «Автомобилист». На момент написания новости хозяева выигрывают со счётом 2:1. Матч проходит во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
3 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петухов (Ручкин) – 15:44 (5x5) 1:1 Бывальцев (Кузнецов) – 16:11 (5x5) 2:1 Шэн (Старков, Шулак) – 18:25 (5x5) 2:2 Мэйсек (Да Коста) – 39:38 (5x4) 3:2 Старков (Шэн) – 50:37 (5x5) 3:3 Зборовский (Хрипунов) – 55:04 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
У одного из бортов нападающий «Адмирала» Никита Сошников и форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста начали словесную перепалку, она переросла в драку. Оба игрока получили по большому штрафу (пять минут) после случившегося.
У Да Косты в текущем сезоне восемь минут штрафного времени в 23 матчах. У Сошникова 10 минут штрафа после 15 игр.
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