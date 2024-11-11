«Трактор» обыграл «Амур» в упорной борьбе, у хабаровчан 12-е поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались хабаровский «Амур» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Алекс Гальченюк, оформивший дубль, Иван Мищенко. За «Трактор» забили Никита Тертышный, Александр Кадейкин, Семён Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 37 очков за 25 матчей. «Амур» располагается там же на 12-й строчке, заработав 13 очков после 26 игр.