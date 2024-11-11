«Трактор» обыграл «Амур» в упорной борьбе, у хабаровчан 12-е поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались хабаровский «Амур» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Гальченюк (Барулин, Гуркин) – 01:25 (5x5) 1:1 Тертышный (Шабанов) – 17:17 (5x5) 1:2 Кадейкин (Шабанов) – 32:47 (5x5) 2:2 Гальченюк (Ли) – 34:31 (5x4) 2:3 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Дронов) – 41:14 (5x4) 2:4 Светлаков – 59:09 (en) 3:4 Мищенко (Ли) – 59:56 (6x5)
В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Алекс Гальченюк, оформивший дубль, Иван Мищенко. За «Трактор» забили Никита Тертышный, Александр Кадейкин, Семён Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 37 очков за 25 матчей. «Амур» располагается там же на 12-й строчке, заработав 13 очков после 26 игр.
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