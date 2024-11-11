«Автомобилист» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались владивостокский «Адмирал» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петухов (Ручкин) – 15:44 (5x5) 1:1 Бывальцев (Кузнецов) – 16:11 (5x5) 2:1 Шэн (Старков, Шулак) – 18:25 (5x5) 2:2 Мэйсек (Да Коста) – 39:38 (5x4) 3:2 Старков (Шэн) – 50:37 (5x5) 3:3 Зборовский (Хрипунов) – 55:04 (5x5) 3:4 Кизимов – 65:00
В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Егор Петухов, Павел Шэн и Степан Старков. За «Автомобилист» забили Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский и Семён Кизимов.
«Адмирал» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 26 матчей. «Автомобилист» располагается там же на пятой строчке, заработав 34 очка после 24 игр.
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