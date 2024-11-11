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Линден Вей, покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, перешёл в клуб из Швейцарии

Линден Вей, покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, перешёл в клуб из Швейцарии
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Нападающий Линден Вей, который покинул расположение «Авангарда» по семейным обстоятельствам, перешёл в клуб из Швейцарии. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях команды.

Вей теперь будет играть в составе команды «Фрибур-Готтерон», выступающей в Швейцарской национальной лиге.

Отметим, что многие российские хоккеисты также играли в составе этого швейцарского клуба — Вячеслав Быков, Андрей Хомутов (их номера выведены клубом из обращения), Максим Сушинский, Андрей Ломакин.

Напомним, Вей расторг действующий контракт с омской командой 1 ноября. Права на игрока в КХЛ остались за «Авангардом». Агент игрока подтвердил, что Линден Вей срочно покинул клуб из-за состояния здоровья одного из членов семьи.

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