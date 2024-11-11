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«Ничушкин — важная фигура». Экс-игрок «Колорадо» — о возвращении россиянина в состав

«Ничушкин — важная фигура». Экс-игрок «Колорадо» — о возвращении россиянина в состав
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Экс-игрок «Колорадо Эвеланш» Марк Барберио прокомментировал возвращение Валерия Ничушкина в состав команды.

«Ничушкин — важная фигура для «Колорадо», настоящий воин. Потому что играл со сломанной ногой и продолжал приносить пользу клубу. Если вспомнить тот год, когда «лавины» выиграли Кубок Стэнли, он был самым важным нападающим той команды. Сейчас у «Колорадо» не самый лучший старт в НХЛ из-за большого количества травм, но они рядом с зоной плей-офф. Уверен: когда Биг Вэл вернётся, результаты будут лучше. Большинство заработает с двойной силой», — приводит слова Барберио Legalbet.

Напомним, из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на полгода без сохранения заработной платы. В минувшем сезоне он выбыл из игры на стадии плей-офф, сыграв там лишь 10 матчей.

В конце октября россиянин вернулся в Денвер и начал тренироваться. В ноябре его допустили до тренировок вместе с командой.

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