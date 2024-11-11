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Спортивный директор клуба из Швейцарии, в который перешёл Вей, оценил подписание игрока

Спортивный директор клуба из Швейцарии, в который перешёл Вей, оценил подписание игрока
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Спортивный директор «Фрибур-Готтерона» Герд Зенхойзерн высказался о подписании контракта с Линденом Веем.

«Я очень рад, что нам удалось нанять игрока в отличной физической форме по ходу сезона. Линден Вей – опытный центральный нападающий, чьи атакующие и оборонительные качества очевидны. Сейчас, когда у нас в команде семь легионеров на контракте, конкуренция возрастёт», — приводит слова Зенхойзерна официальный сайт клуба.

Напомним, Линден Вей покинул расположение «Авангарда» меньше двух недель назад, 1 ноября. Официальной причиной такого решения стала болезнь близкого родственника.

Отметим, что при расторжении контракта права на игрока в КХЛ остались за омским клубом.

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