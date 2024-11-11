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«Возможность играть на международной арене». Рябкин — о Кубке Будущего

«Возможность играть на международной арене». Рябкин — о Кубке Будущего
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Капитан юниорской команды Россия U18 Иван Рябкин высказался о Кубке Будущего.

«Хотел бы искренне поблагодарить Федерацию хоккея России (ФХР) за то, что предоставили возможность играть не просто на международной арене, но и против старших ребят. В таких матчах быстрее растёшь и прогрессируешь, сложные соперники помогают прибавлять в мастерстве и выходить на новый уровень.

Кстати, уровень хоккея на турнире также был очень высоким. С точки зрения плотности, скоростей, интриги, нацеленности всех команд на победу — это топ-соревнования. И, конечно, большой толчок для строительства дальнейшей карьеры», — приводит слова Рябкина ТАСС.

Напомним, Кубок Будущего завершился 10 ноября, главный трофей завоевала молодёжная сборная России до 20 лет, обыграв Беларусь.

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