«Возможность играть на международной арене». Рябкин — о Кубке Будущего

Капитан юниорской команды Россия U18 Иван Рябкин высказался о Кубке Будущего.

«Хотел бы искренне поблагодарить Федерацию хоккея России (ФХР) за то, что предоставили возможность играть не просто на международной арене, но и против старших ребят. В таких матчах быстрее растёшь и прогрессируешь, сложные соперники помогают прибавлять в мастерстве и выходить на новый уровень.

Кстати, уровень хоккея на турнире также был очень высоким. С точки зрения плотности, скоростей, интриги, нацеленности всех команд на победу — это топ-соревнования. И, конечно, большой толчок для строительства дальнейшей карьеры», — приводит слова Рябкина ТАСС.

Напомним, Кубок Будущего завершился 10 ноября, главный трофей завоевала молодёжная сборная России до 20 лет, обыграв Беларусь.