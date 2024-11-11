Агент Овечкина оценил игру Александра на старте нового сезона НХЛ

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России, высказался о результативности россиянина в «Вашингтоне» после 14 матчей в сезоне.

— Как вы оцените игру Александра в первый месяц нового сезона НХЛ?

— Пока на отлично всё идёт! И команда, и Саша хорошо подготовились к сезону и выдали отличный старт. Будем смотреть дальше. Не будем слишком забегать вперёд! — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в 14 играх у Овечкина 18 очков, он смог забросить 10 шайб и сделать восемь голевых передач. Теперь от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.