Заседа забросил первую шайбу за «Авангард», последний раз он забивал в сентябре 2023 года
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25-летний нападающий «Авангарда» Матвей Заседа забросил свою первую шайбу в составе омской команды, реализовав численное преимущество. В эти минуты матч «Авангард» — СКА проходит на «Джи-Драйв-Арене». Команда из Омска обыгрывает петербуржцев со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5) 2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4) 2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Последний гол Заседа забивал ещё в составе «Спартака» в минувшем сезоне в матче «Северсталь» — «Спартак» 23 сентября 2023 года. За омскую команду Заседа проводит вторую встречу.
Напомним, сейчас на счету СКА три поражения подряд, «Авангард» уступил «Адмиралу в прошлой игре.
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