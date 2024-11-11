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Авангард — СКА. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Заседа забросил первую шайбу за «Авангард», последний раз он забивал в сентябре 2023 года

Заседа забросил первую шайбу за «Авангард», последний раз он забивал в сентябре 2023 года
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25-летний нападающий «Авангарда» Матвей Заседа забросил свою первую шайбу в составе омской команды, реализовав численное преимущество. В эти минуты матч «Авангард» — СКА проходит на «Джи-Драйв-Арене». Команда из Омска обыгрывает петербуржцев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Последний гол Заседа забивал ещё в составе «Спартака» в минувшем сезоне в матче «Северсталь» — «Спартак» 23 сентября 2023 года. За омскую команду Заседа проводит вторую встречу.

Напомним, сейчас на счету СКА три поражения подряд, «Авангард» уступил «Адмиралу в прошлой игре.

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