Заседа забросил первую шайбу за «Авангард», последний раз он забивал в сентябре 2023 года

25-летний нападающий «Авангарда» Матвей Заседа забросил свою первую шайбу в составе омской команды, реализовав численное преимущество. В эти минуты матч «Авангард» — СКА проходит на «Джи-Драйв-Арене». Команда из Омска обыгрывает петербуржцев со счётом 2:0.

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Последний гол Заседа забивал ещё в составе «Спартака» в минувшем сезоне в матче «Северсталь» — «Спартак» 23 сентября 2023 года. За омскую команду Заседа проводит вторую встречу.

Напомним, сейчас на счету СКА три поражения подряд, «Авангард» уступил «Адмиралу в прошлой игре.