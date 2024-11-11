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Авангард — СКА. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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СКА в третий раз за три матча пропустил после удаления Евгения Кузнецова

СКА в третий раз за три матча пропустил после удаления Евгения Кузнецова
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Хоккейный клуб СКА в третий раз за три матча пропустил после удаления нападающего Евгения Кузнецова. Матч «Авангард» — СКА в эти минуты проходит на «Джи-Драйв-Арене», команда из омска ведёт со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В текущем матче Кузнецов заработал удаление за подножку на 12-й минуте, после этого Матвей Заседа реализовал большинство, забив свой первый гол в составе «Авангарда».

Ранее в матче с пекинским «Куньлунем» в овертайме Кузнецов был наказан за задержку соперника. Уже через шесть секунд большинства Рурку Шатрье удалось забросить решающую шайбу. В матче с «Салаватом Юлаевым» Кузнецов заработал удаление на девятой минуте матча. После этого счёт в матче открыл игрок уфимской команды Егор Сучков.

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