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Авангард — СКА. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Авангард — СКА, результат матча 11 ноября 2024, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Авангард» одолел СКА в домашнем матче, у петербуржцев — пятое поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались омский «Авангард» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

В составе СКА заброшенной шайбой отметился Валентин Зыков. За «Авангард» отличились Рид Буше и Матвей Заседа.

«Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 23 матча. СКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 26 игр.

Нельзя не отметить, что команда под руководством Романа Ротенберга потерпела пятое поражение подряд. Отметим, что в трёх предыдущих играх команда из Санкт-Петербурга пропускала голы после удаления форварда Евгения Кузнецова.

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