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«Авангард» одолел СКА в домашнем матче, у петербуржцев — пятое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались омский «Авангард» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

В составе СКА заброшенной шайбой отметился Валентин Зыков. За «Авангард» отличились Рид Буше и Матвей Заседа.

«Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 23 матча. СКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 26 игр.

Нельзя не отметить, что команда под руководством Романа Ротенберга потерпела пятое поражение подряд. Отметим, что в трёх предыдущих играх команда из Санкт-Петербурга пропускала голы после удаления форварда Евгения Кузнецова.