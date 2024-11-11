Агентство Winners опровергло слухи о переговорах «Спартака» и Егора Савикова

Хоккейное агентство Winners Hockey Agency опровергло слухи, что Егор Савиков и московский клуб «Спартак» ведут переговоры о продлении контракта на три года. Об этом агентство сообщило в своём официальном телеграм-канале.

«На данный момент мы как представители игрока и ХК «Спартак» не находимся в процессе обсуждения вариантов продления соглашения», — написала пресс-служба Winners в своём посте.

21-летний Егор Савиков проводит свой четвёртый сезон в «Спартаке», он дебютировал в КХЛ в составе этой команды в 2021 году.

За 17 матчей в текущем сезоне он набрал шесть очков, сделав шесть голевых передач.