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Агентство Winners опровергло слухи о переговорах «Спартака» и Егора Савикова

Агентство Winners опровергло слухи о переговорах «Спартака» и Егора Савикова
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Хоккейное агентство Winners Hockey Agency опровергло слухи, что Егор Савиков и московский клуб «Спартак» ведут переговоры о продлении контракта на три года. Об этом агентство сообщило в своём официальном телеграм-канале.

«На данный момент мы как представители игрока и ХК «Спартак» не находимся в процессе обсуждения вариантов продления соглашения», — написала пресс-служба Winners в своём посте.

21-летний Егор Савиков проводит свой четвёртый сезон в «Спартаке», он дебютировал в КХЛ в составе этой команды в 2021 году.

За 17 матчей в текущем сезоне он набрал шесть очков, сделав шесть голевых передач.

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