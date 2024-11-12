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Агент Овечкина назвал причины, по которым Александр так успешно начал сезон НХЛ

Агент Овечкина назвал причины, по которым Александр так успешно начал сезон НХЛ
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России, объяснил результативность российского хоккеиста в сезоне-2024/2025 в НХЛ.

— С чем связана отличная игра Александра на старте сезона? В истории НХЛ не так много хоккеистов в его возрасте играли настолько хорошо.
— Саша хорошо и правильно подготовился к сезону. Внёс некоторые корректировки в свою подготовку. Больше раскрывать не буду (смеётся)», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, за 14 матчей у Овечкина 18 очков — 10 заброшенных шайб и восемь голевых передач. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.

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