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Матвей Мичков вернётся в состав «Филадельфии» на предстоящий матч с «Сан-Хосе»

Матвей Мичков вернётся в состав «Филадельфии» на предстоящий матч с «Сан-Хосе»
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19-летний российский хоккеист Матвей Мичков вернётся в состав «Филадельфии Флайерз», чтобы сыграть в предстоящем матче с «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается в соцсетях клуба. Игра состоится в рамках регулярного сезона НХЛ 12 ноября в 3:00 мск

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Мичков пропустил два предыдущих матча «Филадельфии», потому что не был включён в состав главным тренером Джоном Тортореллой.

Сам Торторелла объяснил это решение тем, что таким образом тренерский штаб хочет помочь россиянину.

В матчах, где Мичков не был заявлен, «Филадельфия» потерпела поражение от «Флориды» и обыграла «Тампу».

На счету Матвея на данный момент 10 очков в 13 матчах НХЛ.

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