Матвей Мичков вернётся в состав «Филадельфии» на предстоящий матч с «Сан-Хосе»

19-летний российский хоккеист Матвей Мичков вернётся в состав «Филадельфии Флайерз», чтобы сыграть в предстоящем матче с «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается в соцсетях клуба. Игра состоится в рамках регулярного сезона НХЛ 12 ноября в 3:00 мск

Напомним, Мичков пропустил два предыдущих матча «Филадельфии», потому что не был включён в состав главным тренером Джоном Тортореллой.

Сам Торторелла объяснил это решение тем, что таким образом тренерский штаб хочет помочь россиянину.

В матчах, где Мичков не был заявлен, «Филадельфия» потерпела поражение от «Флориды» и обыграла «Тампу».

На счету Матвея на данный момент 10 очков в 13 матчах НХЛ.