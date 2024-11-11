«Нефтехимик» вышел на игру с «Барысом» в золотых шлемах в честь 1000-го матча клуба
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Хоккейный клуб «Нефтехимик» вышел на игру с «Барысом» в золотых шлемах в честь юбилейного 1000-го матча клуба. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Фото амуниции золотого цвета опубликовала пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.
Фото: ХК «Нефтехимик»
Фото: ХК «Нефтехимик»
Фото: ХК «Нефтехимик»
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3-й период
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хоружев (Митякин, Леонтьев) – 09:23 (5x4) 2:0 Брюквин (Точилкин, Профака) – 29:23 (5x5) 2:1 Муратов (Данияр, Савицкий) – 34:12 (5x4) 3:1 Митякин (Лещенко, Барбер) – 50:34 (5x5)
Отметим, шлемы были изготовлены специально для клуба букмекерской компанией, которая является их партнёром.
Клуб основан в 1968 году, с 2008-го нижнекамские хоккеисты играют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Первый матч команды в рамках КХЛ прошёл именно с «Барысом», с которым «Нефтехимик» встретился и в игре 11 ноября.
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