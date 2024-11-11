«Нефтехимик» вышел на игру с «Барысом» в золотых шлемах в честь 1000-го матча клуба

Хоккейный клуб «Нефтехимик» вышел на игру с «Барысом» в золотых шлемах в честь юбилейного 1000-го матча клуба. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Фото амуниции золотого цвета опубликовала пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Фото: ХК «Нефтехимик»

Фото: ХК «Нефтехимик»

Фото: ХК «Нефтехимик»

Отметим, шлемы были изготовлены специально для клуба букмекерской компанией, которая является их партнёром.

Клуб основан в 1968 году, с 2008-го нижнекамские хоккеисты играют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Первый матч команды в рамках КХЛ прошёл именно с «Барысом», с которым «Нефтехимик» встретился и в игре 11 ноября.