Глава Федерации хоккея Беларуси: наша дружба с Россией крепка как никогда

Глава Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Александр Богданович назвал россиян братским народом для белорусов.

«Вспомните, как на крупных турнирах белорусские болельщики всегда поддерживали сборную России, а российские — нашу команду. Это взаимные поддержка и симпатия.

Сейчас наша дружба крепка как никогда, мы вместе делаем наш вид спорта сильнее и лучше. Уверен, что мы и дальше будем так же искренне ценить друг друга. А наше братство, в том числе хоккейное, — не на года и даже не на десятилетия. Оно — навсегда.

Мы — братские народы. Мы должны дружить и поддерживать друг друга. Не только в хоккее или иных видах спорта, но и во всех сферах жизни: в экономике, науке, культуре, политике.

Мы всегда рядом, всегда будем вместе с Россией, никогда друг друга не предадим. Это прекрасно знают жители обеих стран, об этом открыто говорят руководители наших государств.

Конкуренция между братскими народами может быть только на спортивных площадках, и это благородное дело, поскольку по итогам такой конкуренции выигрывают все сборные, все хоккейные системы», — приводит слова Богдановича ТАСС.

Напомним, с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге прошёл Кубок Будущего между юниорскими и молодёжными сборными России, Казахстана и Беларуси. Главный трофей завоевала молодёжная сборная России до 20 лет, обыграв команду из Беларуси, которая увезла титул в 2023 году.