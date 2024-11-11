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«Пока лучшая атмосфера в этом сезоне». Ротенберг — об антураже игры «Авангард» — СКА

«Пока лучшая атмосфера в этом сезоне». Ротенберг — об антураже игры «Авангард» — СКА
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Роман Ротенберг, главный тренер СКА, прокомментировал атмосферу, которую создали болельщики на трибунах «Джи-Драйв-Арены» в Омске. Сегодня, 11 ноября, в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» одолел команду под руководством Ротенберга (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

«Хочу отметить атмосферу на арене. Замечательная атмосфера, хоккейный праздник, полные трибуны. В таких условиях играть — мечта каждого хоккеиста и тренера. Это пока лучшая атмосфера в текущем сезоне, что мы играли. С точки зрения дворца, инфраструктуры, льда. Замечательные условия!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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