«Пока лучшая атмосфера в этом сезоне». Ротенберг — об антураже игры «Авангард» — СКА

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, прокомментировал атмосферу, которую создали болельщики на трибунах «Джи-Драйв-Арены» в Омске. Сегодня, 11 ноября, в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» одолел команду под руководством Ротенберга (2:1).

«Хочу отметить атмосферу на арене. Замечательная атмосфера, хоккейный праздник, полные трибуны. В таких условиях играть — мечта каждого хоккеиста и тренера. Это пока лучшая атмосфера в текущем сезоне, что мы играли. С точки зрения дворца, инфраструктуры, льда. Замечательные условия!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.