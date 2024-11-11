«Пока лучшая атмосфера в этом сезоне». Ротенберг — об антураже игры «Авангард» — СКА
Поделиться
Роман Ротенберг, главный тренер СКА, прокомментировал атмосферу, которую создали болельщики на трибунах «Джи-Драйв-Арены» в Омске. Сегодня, 11 ноября, в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» одолел команду под руководством Ротенберга (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5) 2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4) 2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)
«Хочу отметить атмосферу на арене. Замечательная атмосфера, хоккейный праздник, полные трибуны. В таких условиях играть — мечта каждого хоккеиста и тренера. Это пока лучшая атмосфера в текущем сезоне, что мы играли. С точки зрения дворца, инфраструктуры, льда. Замечательные условия!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 11 ноября 2024
-
21:02
-
20:57
-
20:47
-
20:38
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
19:58
-
19:30
-
18:44
-
18:21
-
17:51
-
17:50
-
17:12
-
16:42
-
16:23
-
15:55
-
15:36
-
15:20
-
15:03
-
14:19
-
13:43
-
13:23
-
12:55
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:00
-
09:40