Ротенберг — о поражении СКА в Омске: удачу нужно заслужить, лишний пас не нужен
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча КХЛ с «Авангардом», в котором петербуржцы уступили со счётом 1:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5) 2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4) 2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)
«Была обоюдоострая игра, обе команды стремились к победе. Мы допустили в первом периоде две ошибки, нам забили два гола. Но ребята проявили характер, инициативу не отдавали, два периода играли с шайбой, создали много моментов. Но удачу надо заслужить, лишний пас не нужен. Надо просто реализовывать свои моменты, не заигрываться. От большого желания получили удаления в конце, это надо улучшить, убрать такие штрафы, когда мы полностью доминируем. Это неправильно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, для СКА поражение от омской команды стало пятым подряд.
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