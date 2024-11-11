Ротенберг — о поражении СКА в Омске: удачу нужно заслужить, лишний пас не нужен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча КХЛ с «Авангардом», в котором петербуржцы уступили со счётом 1:2.

«Была обоюдоострая игра, обе команды стремились к победе. Мы допустили в первом периоде две ошибки, нам забили два гола. Но ребята проявили характер, инициативу не отдавали, два периода играли с шайбой, создали много моментов. Но удачу надо заслужить, лишний пас не нужен. Надо просто реализовывать свои моменты, не заигрываться. От большого желания получили удаления в конце, это надо улучшить, убрать такие штрафы, когда мы полностью доминируем. Это неправильно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, для СКА поражение от омской команды стало пятым подряд.