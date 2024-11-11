«Ему нужно было поработать над собой». Ротенберг — о Толчинском, пропустившем две игры СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил отсутствие Сергея Толчинского в двух матчах. Сегодня, 11 ноября, в игре Континентальной хоккейной лиги петербуржцы уступили «Авангарду» 1:2.

«Мы совместно с Толчинским обсудили, что ему нужно поработать над собой с точки зрения тренировочного процесса. И он молодец, хорошо тренировался, сегодня мы увидели от него эту энергию. Энергию, которая нам необходима для побед. Конечно, Сергей — лидер команды, он должен много играть на лидерских позициях. Но ему нужно выиграть конкуренцию у своих ребят, должен быть соревновательный дух», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в текущем сезоне Толчинский провёл 23 матча, в которых смог набрать шесть очков. Он провёл на льду в среднем 10 минут 30 секунд за игру.