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«Ему нужно было поработать над собой». Ротенберг — о Толчинском, пропустившем две игры СКА

«Ему нужно было поработать над собой». Ротенберг — о Толчинском, пропустившем две игры СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил отсутствие Сергея Толчинского в двух матчах. Сегодня, 11 ноября, в игре Континентальной хоккейной лиги петербуржцы уступили «Авангарду» 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

«Мы совместно с Толчинским обсудили, что ему нужно поработать над собой с точки зрения тренировочного процесса. И он молодец, хорошо тренировался, сегодня мы увидели от него эту энергию. Энергию, которая нам необходима для побед. Конечно, Сергей — лидер команды, он должен много играть на лидерских позициях. Но ему нужно выиграть конкуренцию у своих ребят, должен быть соревновательный дух», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в текущем сезоне Толчинский провёл 23 матча, в которых смог набрать шесть очков. Он провёл на льду в среднем 10 минут 30 секунд за игру.

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