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Главный тренер Роман Ротенберг отреагировал на пятиматчевую серию поражений СКА

Главный тренер Роман Ротенберг отреагировал на пятиматчевую серию поражений СКА
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Роман Ротенберг, главный тренер СКА, прокомментировал тот факт, что его команда потерпела пятое поражение подряд в КХЛ.

Пятое поражение СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ произошло в Омске. Команда Ротенберга со счётом 1:2 проиграла местному «Авангарду».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

«У нас крепкие ребята в команде, есть и молодые лидеры. Мы проходили уже ситуацию с сериями поражений, в прошлом сезоне поднялись с последнего места на первое. У нас есть опыт. Это спорт, надо сплотиться. Мы контролируем ход игры, но есть детали, которые нужно улучшить. Нам не хватает голов, где-то — удачи, но удачу нужно заслужить. Помимо того чтобы играть в хороший хоккей с шайбой, радовать болельщиков, надо ответственно относиться к своим голевым моментам, дорожить ими. Надо было сегодня сыграть где-то попроще, не разыгрывать до пустых ворот, а просто забросить эти шайбы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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