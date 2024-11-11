Главный тренер Роман Ротенберг отреагировал на пятиматчевую серию поражений СКА

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, прокомментировал тот факт, что его команда потерпела пятое поражение подряд в КХЛ.

Пятое поражение СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ произошло в Омске. Команда Ротенберга со счётом 1:2 проиграла местному «Авангарду».

«У нас крепкие ребята в команде, есть и молодые лидеры. Мы проходили уже ситуацию с сериями поражений, в прошлом сезоне поднялись с последнего места на первое. У нас есть опыт. Это спорт, надо сплотиться. Мы контролируем ход игры, но есть детали, которые нужно улучшить. Нам не хватает голов, где-то — удачи, но удачу нужно заслужить. Помимо того чтобы играть в хороший хоккей с шайбой, радовать болельщиков, надо ответственно относиться к своим голевым моментам, дорожить ими. Надо было сегодня сыграть где-то попроще, не разыгрывать до пустых ворот, а просто забросить эти шайбы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.