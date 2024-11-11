Ротенберг: парни в СКА точно не забыли, как играть в хоккей. Наверное, расслабились где-то

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал пять поражений подряд у команды. Сегодня, 11 ноября, петербуржцы в рамках матча КХЛ уступили со счётом 1:2 «Авангарду».

«Нам жизнь показывает наш путь. Мы должны более ответственно относиться к нашим голевым моментам. Это то, что мы должны улучшить и не заигрываться. Соперники — очень сильные, нужно к каждому относиться с большим уважением. Реализация — это то, что отличает победителей. Недавно у нас была лучшая реализация в КХЛ, когда мы выиграли семь матчей подряд, и нам нужно вернуться к нашему хоккею. Наши парни точно не забыли, как играть в хоккей. Наверное, расслабились где-то. Но сегодня уже много улучшений было, надо просто забить свои голы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.