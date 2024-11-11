Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: парни в СКА точно не забыли, как играть в хоккей. Наверное, расслабились где-то

Ротенберг: парни в СКА точно не забыли, как играть в хоккей. Наверное, расслабились где-то
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал пять поражений подряд у команды. Сегодня, 11 ноября, петербуржцы в рамках матча КХЛ уступили со счётом 1:2 «Авангарду».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

«Нам жизнь показывает наш путь. Мы должны более ответственно относиться к нашим голевым моментам. Это то, что мы должны улучшить и не заигрываться. Соперники — очень сильные, нужно к каждому относиться с большим уважением. Реализация — это то, что отличает победителей. Недавно у нас была лучшая реализация в КХЛ, когда мы выиграли семь матчей подряд, и нам нужно вернуться к нашему хоккею. Наши парни точно не забыли, как играть в хоккей. Наверное, расслабились где-то. Но сегодня уже много улучшений было, надо просто забить свои голы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Ему нужно было поработать над собой». Ротенберг — о Толчинском, пропустившем две игры СКА
Материалы по теме
«Жизнь показывает наш путь». У СКА — пять поражений кряду, уступили и бедовому «Авангарду»
«Жизнь показывает наш путь». У СКА — пять поражений кряду, уступили и бедовому «Авангарду»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android