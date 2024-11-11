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Главный тренер «Авангарда» Звягин прокомментировал победу над СКА

Главный тренер «Авангарда» Звягин прокомментировал победу над СКА
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» высказался о победном матче со СКА в рамках чемпионата КХЛ (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

«Хорошая игра. Эмоции, скорости. Думаю, мы задали темп в первом периоде, было много хороших моментов, чуть завладели преимуществом. Во втором отрезке инициатива перешла к сопернику, несколько раз ребята переиграли смены, и хорошо, что выстояли. А в третьем периоде уже по большей части контролировали игру, и здорово отыграли в меньшинстве в концовке.

Моменты по ходу игры были разные. В первом периоде больше позиционных атак проводили, упустили несколько стопроцентных моментов. В принципе, мы знали, что СКА играет очень активно, старались при первой возможности отрезать их первых двух нападающих, поэтому получались контратаки с преимуществом", — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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