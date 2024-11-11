Главный тренер «Авангарда» Звягин прокомментировал победу над СКА

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» высказался о победном матче со СКА в рамках чемпионата КХЛ (2:1).

«Хорошая игра. Эмоции, скорости. Думаю, мы задали темп в первом периоде, было много хороших моментов, чуть завладели преимуществом. Во втором отрезке инициатива перешла к сопернику, несколько раз ребята переиграли смены, и хорошо, что выстояли. А в третьем периоде уже по большей части контролировали игру, и здорово отыграли в меньшинстве в концовке.

Моменты по ходу игры были разные. В первом периоде больше позиционных атак проводили, упустили несколько стопроцентных моментов. В принципе, мы знали, что СКА играет очень активно, старались при первой возможности отрезать их первых двух нападающих, поэтому получались контратаки с преимуществом", — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.