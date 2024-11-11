«Не буду выносить нашу кухню на публику». Звягин — о попадании в запас «Авангарда» Спунера

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался об отсутствии Райана Спунера в составе. 11 ноября в рамках матча КХЛ омская команда обыграла СКА (2:1).

— Что случилось с Касселсом, что он так прибавил в двух последних матчах?

— Касселсу в психологическом плане стало полегче, появилась уверенность, что он игрок команды, и у него всё в порядке здесь. Кроме того, он начал играть в связке с Иваном Игумновым, а Илья Рейнгардт даёт этому сочетанию хорошую скорость. Тот гол, когда Заседа забил в большинстве, — это гол Коула тоже, потому что он полностью закрыл вратаря, очень полезно сыграл.

— Почему Спунер попал в ротацию и не играет уже второй матч подряд?

— Не буду нашу кухню выносить на публику. Но то, как ребята примерно таким составом бились в дальневосточном турне, не позволяет мне делать какие-то перемены. Потому что действительно отрабатывали в каждом моменте. Райан сейчас тренируется, может, он не в лучших кондициях, но он будет в составе в определённый момент, но пока выбор падает на тех ребят, которые играли сегодня, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.