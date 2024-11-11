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Нефтехимик — Барыс, результат матча 11 ноября 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Барысом» и прервал пятиматчевую серию поражений
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Москве. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хоружев (Митякин, Леонтьев) – 09:23 (5x4)     2:0 Брюквин (Точилкин, Профака) – 29:23 (5x5)     2:1 Муратов (Данияр, Савицкий) – 34:12 (5x4)     3:1 Митякин (Лещенко, Барбер) – 50:34 (5x5)     4:1 Киселевич (Клок) – 53:32 (5x5)    

В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Никита Хоружев, Владимир Брюквин, Евгений Митякин, Богдан Киселевич. За «Барыс» забил Батырлан Муратов.

«Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 24 очка за 26 матчей. «Барыс» располагается там же на 11-й строчке, заработав 14 очков после 24 игр.

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