«Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Барысом» и прервал пятиматчевую серию поражений
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Москве. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хоружев (Митякин, Леонтьев) – 09:23 (5x4) 2:0 Брюквин (Точилкин, Профака) – 29:23 (5x5) 2:1 Муратов (Данияр, Савицкий) – 34:12 (5x4) 3:1 Митякин (Лещенко, Барбер) – 50:34 (5x5) 4:1 Киселевич (Клок) – 53:32 (5x5)
В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Никита Хоружев, Владимир Брюквин, Евгений Митякин, Богдан Киселевич. За «Барыс» забил Батырлан Муратов.
«Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 24 очка за 26 матчей. «Барыс» располагается там же на 11-й строчке, заработав 14 очков после 24 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2024
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
21:13
-
21:02
-
20:57
-
20:47
-
20:38
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
19:58
-
19:30
-
18:44
-
18:21
-
17:51
-
17:50
-
17:12
-
16:42
-
16:23
-
15:55
-
15:36
-
15:20
-
15:03
-
14:19
-
13:43
-
13:23
-
12:55
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:20
-
11:00