Ротенберг прокомментировал очередное удаление Кузнецова, приведшее к голу в ворота СКА

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг рассказал, как относится к тому факту, что команда в третий раз за три матча пропустила после удаления нападающего Евгения Кузнецова.

«Если вы посмотрите игру, то увидите, что не только Кузнецов сегодня удалялся у нас. Нельзя искать виноватых, кого-то одного обвинять. Понятно, что Евгений на слуху, все смотрят каждую его смену, но не Кузнецов удалился в концовке сегодня, когда мы были близки уже к заброшенной шайбе. Всей команде нужно улучшить командную дисциплину, и это касается многих моментов. Как только мы все вообще будем играть на команду — мы победим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.