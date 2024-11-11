Ротенберг прокомментировал очередное удаление Кузнецова, приведшее к голу в ворота СКА
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Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг рассказал, как относится к тому факту, что команда в третий раз за три матча пропустила после удаления нападающего Евгения Кузнецова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5) 2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4) 2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)
«Если вы посмотрите игру, то увидите, что не только Кузнецов сегодня удалялся у нас. Нельзя искать виноватых, кого-то одного обвинять. Понятно, что Евгений на слуху, все смотрят каждую его смену, но не Кузнецов удалился в концовке сегодня, когда мы были близки уже к заброшенной шайбе. Всей команде нужно улучшить командную дисциплину, и это касается многих моментов. Как только мы все вообще будем играть на команду — мы победим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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