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Торпедо — Сочи, результат матча 11 ноября 2024, счет 7:1, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» разгромило «Сочи», у нижегородцев первая победа за три матча КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижегородское «Торпедо» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Москве. «Торпедо» одержало победу со счётом 7:1 (4:1, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Абрамов (Ларионов) – 06:42 (5x5)     1:1 Сероух (Тянулин, Мокрушев) – 09:08 (5x4)     2:1 Линч (Свечников, Ларионов) – 09:44 (5x5)     3:1 Филлипс (Ларионов, Линч) – 13:31 (5x5)     4:1 Кагарлицкий (Летунов, Конюшков) – 18:03 (5x4)     5:1 Виноградов (Конюшков, Кагарлицкий) – 26:59 (5x5)     6:1 Свечников (Линч) – 32:14 (5x4)     7:1 Артамонов (Кагарлицкий, Конюшков) – 43:05 (5x4)    

В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Михаил Абрамов, Бобби Линч, Маркус Филлипс, Дмитрий Кагарлицкий, Егор Виноградов, Евгений Свечников, Никита Артамонов. За «Сочи» забил Даниил Сероух.

«Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очка за 26 матчей. «Сочи» располагается там же на 10-й строчке, заработав 20 очков после 24 игр.

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