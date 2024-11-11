«Торпедо» разгромило «Сочи», у нижегородцев первая победа за три матча КХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижегородское «Торпедо» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Москве. «Торпедо» одержало победу со счётом 7:1 (4:1, 2:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Абрамов (Ларионов) – 06:42 (5x5) 1:1 Сероух (Тянулин, Мокрушев) – 09:08 (5x4) 2:1 Линч (Свечников, Ларионов) – 09:44 (5x5) 3:1 Филлипс (Ларионов, Линч) – 13:31 (5x5) 4:1 Кагарлицкий (Летунов, Конюшков) – 18:03 (5x4) 5:1 Виноградов (Конюшков, Кагарлицкий) – 26:59 (5x5) 6:1 Свечников (Линч) – 32:14 (5x4) 7:1 Артамонов (Кагарлицкий, Конюшков) – 43:05 (5x4)
В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Михаил Абрамов, Бобби Линч, Маркус Филлипс, Дмитрий Кагарлицкий, Егор Виноградов, Евгений Свечников, Никита Артамонов. За «Сочи» забил Даниил Сероух.
«Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очка за 26 матчей. «Сочи» располагается там же на 10-й строчке, заработав 20 очков после 24 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2024
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
21:13
-
21:02
-
20:57
-
20:47
-
20:38
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
19:58
-
19:30
-
18:44
-
18:21
-
17:51
-
17:50
-
17:12
-
16:42
-
16:23
-
15:55
-
15:36
-
15:20
-
15:03
-
14:19
-
13:43
-
13:23
-
12:55
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:20
-
11:00