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Звягин: «Авангард» предлагал Вею помощь. Думаю, он нашёл путь к хорошим врачам в Швейцарии

Звягин: «Авангард» предлагал Вею помощь. Думаю, он нашёл путь к хорошим врачам в Швейцарии
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал подписание соглашения с клубом из Швейцарии экс-форвардом омичей Линденом Веем. 11 ноября команда из Омска обыграла СКА в матче КХЛ (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

Линден Вей, покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, подписал контракт в Швейцарии. Стало ли это для вас неприятным удивлением?
— Я склонен всегда лучшее думать о людях. Сам общался с Линденом перед отъездом, и там опять же, по его словам, были действительно серьёзные проблемы. Вей говорил, что в Канаде большие проблемы со здравоохранением, если говорить о бесплатной медицине, нужно очень долго ждать, чтобы какого-то нормального специалиста увидеть. Я знаю, что руководитель «Авангарда» предлагал Вею содействие, вариант перевезти ребёнка в Германию, чтобы мы как организация могли ему помогать. И в то время Линден связывался с врачами своих бывших команд, чтобы узнать, есть ли возможность попасть к хорошему доктору. Там одна из главных проблем — точное определение диагноза, в чём корень проблемы. Я так думаю, что, скорее всего, он нашёл путь в Швейцарии к каким-то хорошим специалистам. Это то, что я думаю, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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