Звягин: «Авангард» предлагал Вею помощь. Думаю, он нашёл путь к хорошим врачам в Швейцарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал подписание соглашения с клубом из Швейцарии экс-форвардом омичей Линденом Веем. 11 ноября команда из Омска обыграла СКА в матче КХЛ (2:1).

— Линден Вей, покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, подписал контракт в Швейцарии. Стало ли это для вас неприятным удивлением?

— Я склонен всегда лучшее думать о людях. Сам общался с Линденом перед отъездом, и там опять же, по его словам, были действительно серьёзные проблемы. Вей говорил, что в Канаде большие проблемы со здравоохранением, если говорить о бесплатной медицине, нужно очень долго ждать, чтобы какого-то нормального специалиста увидеть. Я знаю, что руководитель «Авангарда» предлагал Вею содействие, вариант перевезти ребёнка в Германию, чтобы мы как организация могли ему помогать. И в то время Линден связывался с врачами своих бывших команд, чтобы узнать, есть ли возможность попасть к хорошему доктору. Там одна из главных проблем — точное определение диагноза, в чём корень проблемы. Я так думаю, что, скорее всего, он нашёл путь в Швейцарии к каким-то хорошим специалистам. Это то, что я думаю, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.