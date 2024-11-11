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Богдан Киселевич в игре с «Барысом» забросил шайбу в КХЛ впервые с декабря 2020 года

Богдан Киселевич в игре с «Барысом» забросил шайбу в КХЛ впервые с декабря 2020 года
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Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич в матче КХЛ с «Барысом» 11 ноября забросил четвёртую шайбу в ворота казахстанцев. Нижнекамцы обыграли соперников со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хоружев (Митякин, Леонтьев) – 09:23 (5x4)     2:0 Брюквин (Профака, Точилкин) – 29:23 (5x5)     2:1 Муратов (Данияр, Савицкий) – 34:12 (5x4)     3:1 Митякин (Лещенко, Барбер) – 50:34 (5x5)     4:1 Киселевич (Клок) – 53:32 (5x5)    

Это первый гол за последние четыре года для Киселевича. Последнюю шайбу он забросил в составе ЦСКА 1 декабря 2020-го во время матча с «Куньлунем». Это также первое набранное очко в текущем сезоне для защитника, Богдан уже успел провести 18 матчей.

34-летний Киселевич присоединился к «Нефтехимику» в минувшем межсезонье. Ранее он защищал цвета омской команды «Авангард», также играл в ЦСКА и «Северстали». Один год Богдан провёл в НХЛ, где дебютировал в составе «Флориды».

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