Богдан Киселевич в игре с «Барысом» забросил шайбу в КХЛ впервые с декабря 2020 года

Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич в матче КХЛ с «Барысом» 11 ноября забросил четвёртую шайбу в ворота казахстанцев. Нижнекамцы обыграли соперников со счётом 4:1.

Это первый гол за последние четыре года для Киселевича. Последнюю шайбу он забросил в составе ЦСКА 1 декабря 2020-го во время матча с «Куньлунем». Это также первое набранное очко в текущем сезоне для защитника, Богдан уже успел провести 18 матчей.

34-летний Киселевич присоединился к «Нефтехимику» в минувшем межсезонье. Ранее он защищал цвета омской команды «Авангард», также играл в ЦСКА и «Северстали». Один год Богдан провёл в НХЛ, где дебютировал в составе «Флориды».