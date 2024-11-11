Легионер «Авангарда»: думаю, я адаптировался. Вернулась уверенность, уже чувствую ноги

Коул Касселс, нападающий «Авангарда», оценил победный матч КХЛ со СКА, где омичи одержали победу со счётом 2:1.

«Боевой матч, но мы знали, что будет непросто, потому что СКА — сильный соперник, они быстрые и мастеровитые. Здорово, что мы хорошо начали, Буше забил. К счастью, мы сумели удержать преимущество, одержать победу. Мы знали, что СКА будет давить после двух пропущенных голов, старались играть проще, чаще выводить шайбу из зоны и закидывать её в глубину чужой зоны. В принципе, у нас всё получилось.

Думаю, что я адаптировался, ко мне вернулась уверенность, уже чувствую ноги. Стараюсь не зацикливаться на каких-то глобальных вещах, а просто приносить пользу команде разными способами. Надеюсь, что смогу продолжать это делать», — передаёт слова Касселса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.