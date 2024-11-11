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Форвард «Калгари» Энтони Манта выбыл до конца сезона из-за серьёзной травмы

Форвард «Калгари» Энтони Манта выбыл до конца сезона из-за серьёзной травмы
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Нападающий «Калгари Флэймз» Энтони Манта выбыл из игры до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. Об этом сообщил клуб на своей странице в социальных сетях.

Хоккеисту необходима операция на передней крестообразной связке, процедура пройдёт 14 ноября.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл 13 матчей и заработал семь очков, забросив четыре шайбы и сделав три голевые передачи. Он входит в четвёрку лучших снайперов команды.

О том, при каких обстоятельствах игрок травмировался, не сообщается.

Напомним, «Калгари» располагается на шестой строчке Западной конференции НХЛ. У команды на данный момент 17 очков после 15 матчей.

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