«Монреаль» обыграл «Баффало», одержав первую победу за семь последних матчей НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. «Монреаль» одержал победу со счётом 7:5 (1:1, 3:2, 3:2).

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Тейдж Томпсон, Дилан Козенс, Пейтон Кребс, Расмус Далин, Джон-Джейсон Петерка. За «Монреаль» забили Джош Андерсон, Коул Кофилд и Ник Судзуки, оформившие дубли, Эмиль Хейнеман, Кристиан Дворак. В составе обеих команд нет игроков из России.

«Баффало» в последних трёх матчах обыгрывал соперников, а вот «Монреаль» ранее уступил в шести встречах подряд.