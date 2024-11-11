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Баффало Сэйбрз — Монреаль Канадиенс, результат матча 11 ноября 2024, счет 5:7, НХЛ 2024-2025

«Монреаль» обыграл «Баффало», одержав первую победу за семь последних матчей НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. «Монреаль» одержал победу со счётом 7:5 (1:1, 3:2, 3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 7
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Дворак, Галлахер) – 04:14     1:1 Томпсон (Так, Луукконен) – 04:42     1:2 Кофилд (Хатсон, Судзуки) – 25:26 (pp)     2:2 Козенс (Далин, Так) – 25:45     3:2 Кребс (Байрэм, Пауэр) – 26:44     3:3 Судзуки (Слафковски, Дак) – 39:13     3:4 Судзуки (Слафковски, Дак) – 39:35     4:4 Далин (Козенс) – 41:58 (pp)     5:4 Петерка (Пауэр) – 43:51     5:5 Хейнеман (Хатсон, Армиа) – 50:50     5:6 Кофилд (Мэтисон) – 52:58 (pp)     5:7 Дворак (Андерсон, Судзуки) – 59:11    

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Тейдж Томпсон, Дилан Козенс, Пейтон Кребс, Расмус Далин, Джон-Джейсон Петерка. За «Монреаль» забили Джош Андерсон, Коул Кофилд и Ник Судзуки, оформившие дубли, Эмиль Хейнеман, Кристиан Дворак. В составе обеих команд нет игроков из России.

«Баффало» в последних трёх матчах обыгрывал соперников, а вот «Монреаль» ранее уступил в шести встречах подряд.

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