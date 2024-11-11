«Дядя Джон не спит». Ротенберг высказал отношение к возможному возвращению драфта в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему не поддерживает идею возрождения драфта КХЛ.

— Я могу привести в пример академию «Авангарда», здесь много сильных воспитанников, большая работа проводится. Например, вы родители ребёнка, которые возят его на тренировки, покупают форму, рискуют всем ради сына, чтобы дать ему возможность развиваться. Но когда за несовершеннолетнего ребёнка кто-то будет решать его судьбу, это очень сильно разочарует родителей. И, возможно, мы рискуем тем, что родители перестанут вкладываться в развитие своих детей. Здесь очень много рисков. Нам нужно думать, как нам развивать наш хоккей, нам нужны яркие матчи, болельщики и дети. Всё начинается с детей. Нужно проделать огромную работу, к чему и стремится академия «Авангарда», а также другие академии в России.

Я привожу в пример того же Тимура Кола – воспитанника «Авангарда». Если бы его в своё время забрали в любой другой город, то какой бы был выбор у родителей? Что им делать? А если им звонит дядя Джон? Игроки у нас высокого уровня, с ними по-другому надо работать, потому что им звонит владелец «Каролины» или любого другого клуба КХЛ, предлагает им серьёзные условия. У нас серьёзные средства вкладываются в развитие детского хоккея, ломать ничего не надо. Любое неправильное решение может повлиять на будущее нашего хоккея.

— Но как быть с тем, что клубы, где есть академии, не могут переварить всех своих воспитанников. Разве плохо, что молодой хоккеист после ярмарки талантов поедет за практикой в другую команду?

— Если он этого хочет! Должно быть желание ребёнка и родителей. Против воли родителей невозможно заставить кого-то куда-то переехать. Это если мы говорим о несовершеннолетних. Идём дальше, возьмём «Локомотив». Там вложили огромные деньги, чтобы дать своим игрокам развиваться. Это миллиарды. И это даёт сейчас свои плоды, они все играют за «Локомотив». При этом большинство из них не родились в Ярославле, но клуб провёл работу и при желании родителей хоккеисты переехали туда. Так что это всё уже работает. А с НХЛ нет смысла сравнивать, там лиге больше ста лет уже. Нам нужно стремится к тому, чтобы наши франшизы стоили миллиарды долларов, но с детьми нужно очень аккуратно. Потому что, к сожалению, дядя Джон не спит, он звонит каждый день нашим ребятам. Я знаю это по себе, по игрокам СКА, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, драфт (ярмарка) юниоров КХЛ проводился с 2009 по 2016 год в лиге. На данный момент принимается решение о возобновлении проведения этого мероприятия. Хоккейный клуб СКА единственный, кто отказался входить в рабочую группу по изучению возможности внедрения драфта.