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Капризов едва не повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ

Капризов едва не повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов остановился в шаге от достижения Уэйна Гретцки в НХЛ.

Капризову в матче с «Чикаго» не хватило одного очка, чтобы стать вторым хоккеистом в истории, который набрал несколько очков в девяти выездных играх подряд. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:2 ОТ) Капризов отметился результаивной передачей.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив девять голов и 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+14».

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