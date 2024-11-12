Гэри Беттмэн: международное присутствие НХЛ будет всё больше

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о планах лиги расширять своё международное присутствие.

«Очевидно, что международный рост — это то, на чем мы сосредоточены. Мы только что, две недели назад, сыграли две игры в Финляндии. В начале сезона мы провели два матча в Праге. Я думаю, вы увидите, что международное присутствие Национальной хоккейной лиги будет всё больше и больше», — приводит слова Гэри Беттмэна Sportsnet.ca.

Напомним, 2 февраля 2024 года стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

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