СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ при Романе Ротенберге

ХК СКА повторил самую затяжную серию поражений при тренерстве Романа Ротенберга. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:2.

Это пятое подряд поражение СКА, что стало повторением антирекорда при Ротенберге. В прошлом сезоне команда также проиграла пять матчей подряд.

СКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 26 игр. «Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 23 матча.

В следующем матче СКА сыграет с «Сибирью».

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