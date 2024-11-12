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СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ при Романе Ротенберге

СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ при Романе Ротенберге
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ХК СКА повторил самую затяжную серию поражений при тренерстве Романа Ротенберга. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

Это пятое подряд поражение СКА, что стало повторением антирекорда при Ротенберге. В прошлом сезоне команда также проиграла пять матчей подряд.

СКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 26 игр. «Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 23 матча.

В следующем матче СКА сыграет с «Сибирью».

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